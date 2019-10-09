Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, ülkesinin yarın EURO 2020 elemelerinde Kuzey İrlanda'yla oynayacağı karşılaşma öncesinde Voetbal International dergisinin sorularını yanıtladı. Deneyimli sol kanat oyuncusu, Sarı Kırmızılılar'ın ligdeki kötü gidişatı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Babel'in o sözleri:



"Galatasaray'da mutluyum. Sezonun şu ana kadarki bölümünde pek çok maçta görev yaptım. Takımda işler her zaman kolay olmuyor. Ancak bu, tüm kulvarlarda yarıştığınız takdirde her sezon başınıza gelen bir durum. Bu nedenle başlangıç biraz zor oldu. Bazı oyuncular gitti ve yerlerine yenileri geldi. Oyuncuların gerçek performanslarını göstermeleri biraz zaman alır ancak bizden bu dönemde iyi oynamamız ve puanlar toplamamız bekleniyor.



Ligde şu ana kadar istediğimiz sonuçları alamadık. Fantastik futbolculardan kurulu fantastik bir takımımız var. Ne var ki bazı noktalar halen aksıyor. Sonuç olarak bizden beklenen puanlara ulaşamadık. Şu anda olmamız gereken bir pozisyondayız. Bununla birlikte insanların bizleri bu kadar çabuk tartışmaması gerektiğini düşünüyorum. Şahsen bu kadar hızlı çıldıran bir yapım yok.



Türkiye'de işlerin nasıl yürüdüğüne artık hakimim. Eğer ikna edici bir galibiyet alırsak her şey yeniden fantastik olacaktır. Kaygılı değilim çünkü oyuncu kalitemiz çok yüksek ve fazla sayıda opsiyona sahibiz. Şu anda önemli olan, doğru oyuncuları doğru pozisyonda oynatmak. Bu, bazen büyük fark yaratabiliyor. Farklı bölgelerde oynayabilen pek çok oyuncumuz var. Hala yapbozu tamamlama aşamasındayız ama nihai sonuca ulaşacağız."