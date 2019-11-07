Ryan Babel hesabını kapattı
7 saat önce
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Liverpool'un 6 Kasım 2007 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maç ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki çekmişti.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Liverpool'un 6 Kasım 2007 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maç ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki çekmişti.
Yıldız futbolcu tepkiler üzerine 1,2 milyon takipçili Instagram hesabını, takipçileri dışındakilere kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:50
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