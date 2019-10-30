Son Dakika Haberleri: Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na davet edildi
Son Dakika Güncel Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na davet edildi

Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na davet edildi

1 saat önce

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Kuzey İrlanda ve Estonya ile oynanacak karşılaşmaların 28 kişilik kadrosuna Galatasaray'dan Ryan Babel'i de çağırdı.

Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na davet edildi, System.String[]

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Kuzey İrlanda ve Estonya ile oynanacak karşılaşmaların 28 kişilik kadrosuna Galatasaray'dan Ryan Babel'i de çağırdı.

Hollanda'nın Avrupa Şampyionası Elemeleri C Grubu'nda oynanacağı Kuzey İrlanda ve Estonya müsabakalarının kamp kadrosu belli oldu. Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, 28 kişilik kadroya Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'i de aldı.

Turuncular, grupta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucu topladığı 15 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.

Hollanda Milli Takımı'na çağrılan futbolcular şöyle:

"Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Calvin Stengs (AZ), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Joel Veltman (Ajax), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Stefan de Vrij (Internazionale), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) ve Jeroen Zoet (PSV)."

(İHA)

Galatasaray, Ryan Babel, Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Falcao'dan itiraf gibi açıklama: Çok zorlasam derbide oynayabilirdim
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Douglas idmana katılmadı Derbide oğlu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle görüntüsü çok konuşuldu Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray'ın oranı yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 17:17:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na davet edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]