Ryan Babel'in menajeri transferi doğruladı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Ryan Babel'in menajeri transferi doğruladı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son Dakika Spor

Ryan Babel'in menajeri transferi doğruladı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Ryan Babel'i Ajax'ın transfer etmek istediği haberlerine Hollandalı futbolcunun menajerinden açıklama geldi.

Ryan Babel'in menajeri transferi doğruladı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Ryan Babel'i Ajax'ın transfer etmek istediği haberlerine Hollandalı futbolcunun menajerinden açıklama geldi. Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Babel'in menajerliğini yapan Winny Haatrecht, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.


Babel'in Ajax ile görüştüğü haberlerini değerlendiren Winny Haatrecht, "Evet, haberler doğru." sözlerini kullandı ve ayrılığı resmen açıklamış oldu.


Fransız basını da Babel'in Ajax dışında Newcastle United ile görüştüğünü belirtmişti. Ryan Babel'in geçen ay, alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip önce kulübe ihtar gönderdiği, sonra da bir kopyasını FIFA'ya yolladığı ortaya çıkmış, ödemenin yapılmasıyla kriz aşılmıştı. Yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro olan ancak ilk yarıda sadece 5 gol atabilen Babel, performansı ile taraftarın beğenisini kazanamamıştı.


EMRE MOR, İNGİLİZ TAKIMLARIYLA GÖRÜŞÜYOR


Bir diğer flaş iddia ise Emre Mor için geldi. Galatasaray'ın genç futbolcunun kiralık sözleşmesini feshedip geri göndereceği, Emre'nin de Premier Lig'den iki takım ile görüştüğü kaydedildi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:24 
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