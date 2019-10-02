Son Dakika Haberleri: Ryan Babel Instagram hesabını yapattı
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Ryan Babel Instagram hesabını yapattı

1 saat önce

Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarları büyük tepki gösterdiği Hollandalı futbolcu, tepkilere böyle bir reaksiyon gösterdi.

Ryan Babel Instagram hesabını yapattı, System.String[]

Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarları büyük tepki gösterdiği Hollandalı futbolcu, tepkilere böyle bir reaksiyon gösterdi.


Babel maçta uygun pozisyonda olmasına rağmen Belhanda'ya pas atmamış ve net bir pozisyonun olumsuz sonuçlanmasına sebep olmuştu.


Fatih Terim ikinci yarıda etkisiz gördüğü Babel'i çıkararak Andone'yi oyuna dahil etti.

Younes Belhanda, Babel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:31 
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