Ryan Babel, İstanbul'a geldi
2 saat önce
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hollandalı futbolcu Ryan Babel İstanbul'a geldi.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:12 Kaynak: İHA
'ın transfer listesinde yer alan Hollandalı futbolcu Ryan Babel İstanbul
'a geldi.
Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray'ın listesinde bulunan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, İstanbul'a geldi. ABD'deki tatili tamamlayan Babel, İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye
'ye giriş yaptı. Sarı-kırmızılıların İstanbul'a getirdiği Hollandalı futbolcuyu yakın zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na bildirmesi bekleniyor.
Son olarak İngiliz ekibi Fulham
'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Ajax
, Liverpool
'un dışında Türkiye'de Kasımpaşa
ve Beşiktaş
'ta forma giydi. - İSTANBUL
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