Ryan Babel, "İstanbul'da ilk deprem deneyimi..."
1 saat önce
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, İstanbu depreminin ardından bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, İstanbu depreminin ardından bir paylaşım yaptı.
Ryan Babel, " İstanbul'da ilk deprem deneyimi. Trafik zaten kötüydü, ama şu anda görseniz. Acil durum planı nedir?" şeklinde bir tweet attı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:55
Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı Falcao'dan deprem paylaşımı: Deprem oldu, ailemle iyiyiz Korkutan deprem sonrası Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak mı?