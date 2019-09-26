Son Dakika Haberleri: Ryan Babel, "İstanbul'da ilk deprem deneyimi..."
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Ryan Babel, "İstanbul'da ilk deprem deneyimi..."

1 saat önce

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, İstanbu depreminin ardından bir paylaşım yaptı.

Ryan Babel,

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, İstanbu depreminin ardından bir paylaşım yaptı.


Ryan Babel, " İstanbul'da ilk deprem deneyimi. Trafik zaten kötüydü, ama şu anda görseniz. Acil durum planı nedir?" şeklinde bir tweet attı.


Galatasaray, Ryan Babel, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:55 
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