Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, İstanbu depreminin ardından bir paylaşım yaptı.



Ryan Babel, " İstanbul'da ilk deprem deneyimi. Trafik zaten kötüydü, ama şu anda görseniz. Acil durum planı nedir?" şeklinde bir tweet attı.



