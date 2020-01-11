Ryan Babel kiralık olarak Ajax'ta - Son Dakika
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Ryan Babel kiralık olarak Ajax'ta

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, Ryan Babel'in sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandığını açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, Ryan Babel'in sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandığını açıkladı.

Hollanda'nın Ajax ekibi, Babel'in yarım sezon kiralanması için sarı kırmızılı kulübe 1 milyon 550 bin Euro ödeyecek.Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü, Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir."


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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:26 Kaynak: DHA
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