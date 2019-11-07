Son Dakika Haberleri: Ryan Babel kredisini tüketiyor
Son Dakika Spor Ryan Babel kredisini tüketiyor

Ryan Babel kredisini tüketiyor

7 saat önce

Galatasaray forması giyen Ryan Babel, Real Madrid maçındaki etkisiz görüntüsüyle sarı kırmızılı taraftarlara saç baş yoldurttu.

Ryan Babel kredisini tüketiyor, System.String[]

Galatasaray forması giyen Ryan Babel, Real Madrid maçındaki etkisiz görüntüsüyle sarı kırmızılı taraftarlara saç baş yoldurttu.


Saha dışında hareketleri sebebiyle de taraftarlar ile arasındaki bağ zayıflayan Hollandalı oyuncu, taraftarların gözündeki kredisini tüketti.


Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildiği maçta altı ve yedinci golleri kaydeden tecrübeli oyuncu, o günün yıl dönümünü hatırlatarak, Beşiktaşlı taraftarları çılgına çevirmişti.


Babel'in Real Madrid ile oynanacak maçtan saatler önce yaptığı bu paylaşım Galatasaray taraftarı tarafından da 'disiplinsizlik' olarak yorumlanmıştı.


Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in Real Madrid'e attığı golleri izliyoruz...

Real Madrid, Galatasaray, Ryan Babel, Babel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Real Madrid yenilgisi sonrasında Fatih Terim 5 futbolcuyu gönderiyor
Tugay Kerimoğlu yorumlarıyla sosyal medyanın diline düştü Jan Olde Riekerink, Cape Town City'nin yeni hocası oldu Beşiktaş açıkladı! Braga maçında Abdullah Avcı takımın başında olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 16:42:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ryan Babel kredisini tüketiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]