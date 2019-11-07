Ryan Babel kredisini tüketiyor

Galatasaray forması giyen Ryan Babel, Real Madrid maçındaki etkisiz görüntüsüyle sarı kırmızılı taraftarlara saç baş yoldurttu.



Saha dışında hareketleri sebebiyle de taraftarlar ile arasındaki bağ zayıflayan Hollandalı oyuncu, taraftarların gözündeki kredisini tüketti.



Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildiği maçta altı ve yedinci golleri kaydeden tecrübeli oyuncu, o günün yıl dönümünü hatırlatarak, Beşiktaşlı taraftarları çılgına çevirmişti.



Babel'in Real Madrid ile oynanacak maçtan saatler önce yaptığı bu paylaşım Galatasaray taraftarı tarafından da 'disiplinsizlik' olarak yorumlanmıştı.



Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in Real Madrid'e attığı golleri izliyoruz...