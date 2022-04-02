Ryan Babel, ligdeki ikinci golünü attı - Son Dakika
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Ryan Babel, ligdeki ikinci golünü attı

02.04.2022 22:33
Ryan Babel, ligdeki ikinci golünü attı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Bael, Fatih Karagümrük karşısında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Bael, Fatih Karagümrük karşısında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı. Babel ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde 1 gol kaydetmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Ryan Babel kaydetti. Mücadelenin 12. dakikasında sahneye çıkan Babel, Cicaldau'nun ceza sahası içi sağ tarafından pasında penaltı noktası civarında topu aldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

35 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçından sonra ikinci gol sevincini yaşadı. Hollandalı futbolcu ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynanan müsabakada da 1 gol atmıştı.

Maça 11'de başlayan Ryan Babel oyundan çıkmadı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Ryan Babel, ligdeki ikinci golünü attı
Ryan Babel, ligdeki ikinci golünü attı
Ryan Babel, ligdeki ikinci golünü attı
Ryan Babel, ligdeki ikinci golünü attı
Ryan Babel, ligdeki ikinci golünü attı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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