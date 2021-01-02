Ryan Babel, Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti
02.01.2021 17:11
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi gören takım arkadaşı Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi gören takım arkadaşı Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti.
Yeni yıl kutlaması sırasında elinde havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'ye ziyaretler sürüyor. Sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Babel de hastaneye gelerek 29 yaşındaki futbolcuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. - İSTANBUL
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