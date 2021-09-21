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Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor - Son Dakika

Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor

21.09.2021 13:44
Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor, System.String[]

Galatasaray, Ryan Babel'in sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda puan kaybediyor. Babel'in bu sezon oyuna sonradan dahil olduğu üç karşılaşmada da Aslan kısa süre içinde gol yedi, puan kaybı yaşadı. Babel'in maaşı da tartışma konusu.

Yıllık 4 milyon euro'ya yakın bir maliyeti bulunan Ryan Babel istenmeyen adam ilan edildi. Takvim'in haberine göre; performansıyla büyük hayal kırıklığı oluşturan 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon sürekli oyuna sonradan dahil oldu. Galatasaray, Babel oyuna girdikten sonra yediği gollerle puan kaybetti.

Tesadüfün böylesi! Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor

KRİTİK KAYIPLAR

Kasımpaşa maçının 65. dakikasında Babel oyuna girerken, 66'da Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Hollandalı oyuncu, Trabzon'da 46'da oyuna dahil oldu. Bordo-mavili ekip 62'de beraberliği sağladı. Babel son olarak Alanyaspor maçının 77. dakikasında oyuna girdi, 87'de Alanya galibiyet skorunu buldu.

Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor

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Son Dakika Spor Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor - Son Dakika Spor


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