Ryan Babel: PSV'ye karşı iyi hazırlanmamız gerekiyor

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki rakipleri PSV Eindhoven ile ilgili olarak, "Genç oyuncuları çok fazla. Oynamak isteyeceklerdir. İyi bir takım olduklarını söyleyebiliriz. Bizim de buna karşı iyi hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında bugün gerçekleştirilen antrenman sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"ÖNCELİKLE BİR TAKIM İNŞA ETMELİYİZ"

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını değerlendiren Babel, 'Öncelikle yeni bir hocamız olacak veya mevcut hocamızla birlikte devam edeceğiz. Öncelikle bir takım inşa etmeliyiz. Bunun için de birkaç haftamız var. Önümüzdeki haftalarda önemli bir maçımızın olduğunu, bunun da çok önemli bir maç olduğunu unutmamamız ve buna hazırlık yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor' diye konuştu.

"PSV, OYNAMAK İSTEYECEKTİR"

Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV Eindhoven'ı değerlendiren tecrübeli oyuncu, 'PSV iyi bir takım. Her zaman için hedefleri kupa kazanmak. Geçen sene alamadılar ancak bunun için çok fazla istekleri var. Dolayısıyla zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Çok fazla şey söyleyebiliriz. Geçen seneye göre değişiklikler oldu PSV'de. Menajerlerini değiştirdiler. Kendisi Hollandalı değil. Farklı bir mentalitede olacaklar. Genç oyuncuları çok fazla. Oynamak isteyeceklerdir. İyi bir takım olduklarını söyleyebiliriz. Bizim de buna karşı iyi hazırlanmamız gerekiyor.' şeklinde konuştu.

"UZUN ZAMAN ÖNCE YAŞANMIŞ VE BİTMİŞ HATIRALAR"

Ajax ve Liverpool formasıyla PSV Eindhoven'a karşı kaydettiği goller hatırlatılan 34 yaşındaki oyuncu, 'Bunlar iyi anılar; ancak uzun zaman önce yaşanmış ve bitmiş hatıralar. Şu ana bakmamız gerekiyor. Önümüzde hazırlanmak için birkaç hafta var. Hazırlanıp sonra neler yapacağımızı görelim.' dedi.

Öte yandan Ryan Babel, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Euro 2020 macerasında başarılar dileyerek, 'Türk milli takımına iyi dileklerimi göndermek etmek istiyorum. Orada oynayan takım arkadaşlarım da var. Onların da sahaya çıkıp kendilerini göstermesi gerekiyor. Onlara bol şans diliyorum' sözlerini noktaladı.

HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde durulurken antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Son bölümde dayanıklılık koşuları yapıldı. Sezon sonu itibarıyla milli takım kamplarına katılan, izinli olan ve tedavileri süren oyuncular idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.