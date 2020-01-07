Ryan Babel ve Emre Mor'un yeni adresini açıkladılar! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da Ryan Babel ve Emre Mor, devre arasında takımla yollarını ayıracak mı? Sarı kırmızılı takımda çok merak edilen bu soruya Fransa'dan cevap geldi.



Eurosport Fransa muhabiri Manu Lonjon'un haberine göre Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Newcastle United ve Ajax ile transfer görüşmelerine başladı. Babel'in ismi Galatasaray'a transfer olmadan önce de eski takımı Ajax ile anılmıştı.



EMRE MOR, İNGİLİZ TAKIMLARIYLA GÖRÜŞÜYOR



Bir diğer flaş iddia ise Emre Mor için geldi. Galatasaray'ın genç futbolcunun kiralık sözleşmesini feshedip geri göndereceği, Emre'nin de Premier Lig'den iki takım ile görüştüğü kaydedildi.



BABEL, KRİZ YARATMIŞTI



Ryan Babel'in geçen ay, alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip önce kulübe ihtar gönderdiği, sonra da bir kopyasını FIFA'ya yolladığı ortaya çıkmış, ödemenin yapılmasıyla kriz aşılmıştı.



Yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro olan ancak ilk yarıda sadece 5 gol atabilen Babel, performansı ile taraftarın beğenisini kazanamamıştı.



