Ryan Babel ve Emre Mor'un yeni adresini açıkladılar! Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Ryan Babel ve Emre Mor'un yeni adresini açıkladılar! Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son Dakika Spor

Ryan Babel ve Emre Mor'un yeni adresini açıkladılar! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da Ryan Babel ve Emre Mor, devre arasında takımla yollarını ayıracak mı? Sarı kırmızılı takımda çok merak edilen bu soruya Fransa'dan cevap geldi.

Ryan Babel ve Emre Mor'un yeni adresini açıkladılar! Son dakika Galatasaray transfer haberleri, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da Ryan Babel ve Emre Mor, devre arasında takımla yollarını ayıracak mı? Sarı kırmızılı takımda çok merak edilen bu soruya Fransa'dan cevap geldi.


Eurosport Fransa muhabiri Manu Lonjon'un haberine göre Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Newcastle United ve Ajax ile transfer görüşmelerine başladı. Babel'in ismi Galatasaray'a transfer olmadan önce de eski takımı Ajax ile anılmıştı.


EMRE MOR, İNGİLİZ TAKIMLARIYLA GÖRÜŞÜYOR


Bir diğer flaş iddia ise Emre Mor için geldi. Galatasaray'ın genç futbolcunun kiralık sözleşmesini feshedip geri göndereceği, Emre'nin de Premier Lig'den iki takım ile görüştüğü kaydedildi.


BABEL, KRİZ YARATMIŞTI


Ryan Babel'in geçen ay, alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip önce kulübe ihtar gönderdiği, sonra da bir kopyasını FIFA'ya yolladığı ortaya çıkmış, ödemenin yapılmasıyla kriz aşılmıştı.


Yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro olan ancak ilk yarıda sadece 5 gol atabilen Babel, performansı ile taraftarın beğenisini kazanamamıştı.


Galatasaray, Ryan Babel, Emre Mor, Babel, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:18 
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