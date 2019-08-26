Ryan Donk: "11 kişi mücadele etmek çok önemli"

Hollandalı futbolcu Ryan Henk Donk'un açıklamaları şu şekilde:



"Önemli olan futboldu, 11 kişi bitirmeniz. Geçen haftaya da baktığınızda biz bunu pek beceremiyoruz. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. 11 kişi mücadele etmek çok çok önemli. Tabii ki 10 kişi kaldığımızda otomatikman oyunumuzu da etkiledi. İlk yarıya baktığımızda iyi oynayan, pozisyonlara giren, topun sahibi olan, maçı domine eden bir Galatasaray vardı. İkinci yarıda biraz bazı pas hatalarımız oldu, yanlış kararlarımız oldu. Bu da ister istemez biraz rakibi cesaretlendirdi, topun onlarda kalmasını sağladı. Gole gelirsek inanılmaz şanslılardı. Bu tip şeyler futbolda olabiliyor."