Ryan Donk bu sezon ilk golünü attı - Son Dakika

Ryan Donk bu sezon ilk golünü attı
20.01.2021 21:32
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Denizlispor karşısında attığı golle bu sezon Süper Lig'de ilk gol sevincini yaşadı.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Denizlispor karşısında attığı golle bu sezon Süper Lig'de ilk gol sevincini yaşadı.
Süper Lig'in 20. haftasında evinde Denizlispor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray'da 3. golü Ryan Donk kaydetti. Mücadelenin 45+1. dakikasında sahneye çıkan Donk, ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Deneyimli futbolcu, bu sezonki ilk golünü atmış oldu.
Karşılaşmaya 11'de başlayan 34 yaşındaki futbolcu, 90 dakikada sahada kaldı.
(İHA)
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