Ryan Donk "dalya" dedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ryan Donk 'dalya' dedi - Son Dakika Spor

Ryan Donk "dalya" dedi

6 saat önce

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, MKE Ankaragücü maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı 100. kez giydi.

Ryan Donk

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, MKE Ankaragücü maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı 100. kez giydi.


Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ryan Donk için MKE Ankaragücü maçının önemi ayrı oldu. Donk, bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. karşılaşmasına çıkmıştı. Maça 11'de başlayan Hollandalı futbolcu, Luyindama'nun yokluğunda defansın ortasında görev aldı ve 90 dakika saha kaldı.


33 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilmişti. Donk Galatasaray'da çıktığı 100 karşılaşmada 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


Hollandalı futbolcu bu sezon ise 17 resmi müsabakada görev aldı


100'ler kulübüne giren Donk, Galatasaray kariyerinde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında iki Süper Lig, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında iki Türkiye Kupası, 2016 ve 2019 yıllarında iki Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. - İSTANBUL

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Ryan Donk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray tarafından takımına tepki, Ankaragücü'ne alkış
Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize

Son Dakika Haberleri
04:20 Ligin zirvesinde kritik maç! Sivasspor'un Fenerbahçe karşısında iddaa oranı... - Son Dakika Spor
02:10 Tugay Kerimoğlu: "Ben Galatasaray'dayken..." - Son Dakika Spor
01:35 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Liverpool'un rakibi Monterrey oldu - Son Dakika Spor
01:26 Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı - Son Dakika Spor
01:00 Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "Puan almak büyük mutluluk" - Son Dakika Spor
23:27 Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize - Son Dakika Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 04:37:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ryan Donk "dalya" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]