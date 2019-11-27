Ryan Donk: "Doğru oynamadık"
6 saat önce
Ryan Donk, 1-1 biten Club Brugge maçının ardından şöyle konuştu;"1-0 öndeydik.
Ryan Donk, 1-1 biten Club Brugge maçının ardından şöyle konuştu;
"1-0 öndeydik... Son 20 dakika oynamamız gereken oyunu oynamadık ve sonuç 1-1 oldu. Son dakikalarda yediğimizin golün telafisi yoktu."
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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:48
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