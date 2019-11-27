Son Dakika Haberleri: Ryan Donk: "Doğru oynamadık"
Son Dakika Spor Ryan Donk: 'Doğru oynamadık' - Son Dakika Spor

Ryan Donk: "Doğru oynamadık"

6 saat önce

Ryan Donk, 1-1 biten Club Brugge maçının ardından şöyle konuştu;"1-0 öndeydik.

Ryan Donk:

Ryan Donk, 1-1 biten Club Brugge maçının ardından şöyle konuştu;


"1-0 öndeydik... Son 20 dakika oynamamız gereken oyunu oynamadık ve sonuç 1-1 oldu. Son dakikalarda yediğimizin golün telafisi yoktu."

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Club Brugge, Ryan Donk, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:48 
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