Ryan Donk, Gaziantep FK maçında yok

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Ryan Donk, Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta onanacak olan Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü. Defansın ortasında Marcao'nun sakatlığı bulunuyor.



Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan bırakan Galatasaray'da bu maç öncesi Mariano, Adem Büyük, Sofiane Feghouli, Ryan Donk ve Jean Michael Seri sınırda olan isimlerdi. Donk, mücadelenin 61. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Başarılı futbolcu, 28. haftada iç sahada Gaziantep FK ile oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.



Defansta alternatifler azaldı



Galatasaray'ın Ryan Donk'un da kart cezasından dolayı gelecek hafta defans ortasındaki alternatifleri azaldı. Sarı-kırmızılılarda savunmada görev alan Brezilyalı futbolcu Marcao'nun da sakatlığı devam ederken, teknik direktör Fatih Terim'in elinde, o bölgede oynayabilecek Ahmet Çalık ile Emin Bayram bulunuyor. - İSTANBUL