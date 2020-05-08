Ryan Donk: Haberi alınca Fatih Terim için endişelendim - Son Dakika
Son Dakika Spor Ryan Donk: Haberi alınca Fatih Terim için endişelendim - Son Dakika Spor

Ryan Donk: Haberi alınca Fatih Terim için endişelendim

6 saat önce

Sarı kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelendiği dönemde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Ryan Donk: Haberi alınca Fatih Terim için endişelendim, System.String[]

Sarı kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelendiği dönemde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.


Koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu dönemin çok zorlayıcı olduğunu belirten Donk, "Oldukça zorlayıcı bir süreç açıkçası. Benim bu dönemde uyguladığım antrenman programı biraz daha farklıydı. Ligde oynadığımız son maçın ardından yaşadığım ufak bir sakatlık problemim vardı. O yüzden, performans antrenörlerimizden Yasin (Küçük) Hoca ile vücudumu harekete geçirecek fiziksel idmanlar yaptık. Futbol ile ilgili en fazla özlediğim şey, harika taraftarımız önünde bu oyunu oynamak" dedi.


"FATİH TERİM İÇİN ENDİŞELENDİM"


Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması nedeniyle çok endişelendiğini kaydeden Ryan Donk, "Fatih hocanın yaşadığı rahatsızlığının haberini aldığımda çok üzüldüm. Özellikle de riskli yaş grubunda olduğunun bilinmesinden ötürü endişelendim ancak onun bu zorluğu da aşarak bir an önce eski sağlığına kavuşacak olmasından dolayı da mutluyum. Ne yazık ki, biricik büyükannem Maria gibi dünya üzerindeki birçok insan bu korkunç hastalığın üstesinden gelemedi. Umarım hem büyükannem hem de bu hastalıktan ötürü hayatını kaybedenler huzur içinde uyur" diye konuştu.


"8 FİNALİMİZ VAR"


Koronavirüs döneminde neler yaşadığından bahseden Donk, "Tabii ki ben de herkes gibi hayat rutinimden bu kadar uzun süre uzak kaldıktan sonra başlarda endişe yaşayabileceğimi düşünüyorum ama bu sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte tecrübe edeceğiz. Ligin devamında 8 finalimiz var. Açıkçası liglere verilen bu zorunlu ara öncesi oldukça iyi bir periyodumuz vardı. Üste üste maçlar kazanıp, uzun süre namağlup kalmıştık. Geri dönüş konusunda düşünülmesi gereken birçok konu var. Sezonun ne şekilde başlayıp tamamlanacağı veya mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan oyuncuların durumu gibi... Dediğim gibi, tüm bunları hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.


"FENERBAHÇE GALİBİYETİNİ UNUTMAYACAĞIM"


20 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeleriyle ilgili konuşan deneyimli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda yenmek harika, takımımız adına böylesi olumsuz bir seriyi sona erdirmek güzeldi. Attığım gol dolayısıyla benim için de özeldi ama takımın kazanmak için gösterdiği büyük gayret çok daha önemliydi. Hep birlikte kazandık, bu galibiyeti unutmayacağım. Umarım taraftarlar da benim gibi düşünüyordur."


"SAHA İÇİNDE HER ZAMAN MÜCADELE GÜCÜ YÜKSEK BİR OYUNCU OLDUM"


Her zaman mücadele gücünün çok yüksek olduğunu dile getiren Hollandalı yıldız, "Ben saha içinde her zaman mücadele gücü yüksek bir oyuncu oldum, rakip takım veya organizasyon seviyesi fark etmeksizin... Ancak kariyerim boyunca en büyük gücümü, benim ve takımım hakkında maçlarda kötü sözler kullanan tribünlerden aldım. O yüzden kendilerine hem beni motive ettikleri hem de dillerini öğrenmeme katkı sağladıkları için teşekkür ederim" dedi.


"FATİH TERİM İLE İLGİLİ SADECE HARİKA DUYGULARIM OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"


Fatih Terim'in kendisini birçok mevkide görevlendirmesiyle ilgili olarak Donk, "Benim için oynadığım pozisyon çok önemli değil. Eğer Fatih Terim benden takım için ekstra bir şey yapmamı isterse, bunu her zaman %100'ümle yapmaya hazır olacağım. Onunla ilgili sadece olumlu ve harika duygularım olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.


"OYUNUN KONTROLÜNÜ DAHA FAZLA ELİMİZDE TUTMAYI BAŞARDIK"


Ligin ikinci yarısında Galatasaray'da yaşanan değişime değinen Donk, şöyle konuştu: "Bence oyunun kontrolünü daha fazla elimizde tutmayı başardık ilk olarak. Ligin ilk yarısına oranla daha iyi konsantre olmaya ve bunu 90 dakikanın tamamında istikrarlı bir şekilde sürdürmeye başladık. Tüm bunların sonunda da üç puanla gelince öz güvenimiz de arttı, bunları söyleyebilirim."


"TÜRKÇE İLE ARAM ÇOK İYİ"


Türkçe ile arasının çok iyi olduğunu belirten Donk, "Bu konuda kendimi çok iyi hissediyorum, Türkçe ile aram çok iyi. Hatta kendi sözcüklerimle de gün içindeki işlerimi halledebiliyorum ama bu konuda Muslera'dan iyi olup olmadığımı soruyorsanız, hayır. O, Türkçe konuşma konusunda benden daha iyi kesinlikle. Ben onu geçemedim" diye konuştu.


"ŞAMPİYONLUK UNVANIMIZI KORUMAK İÇİN BİZ DE TÜM GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ"


Ligde son 2 yılı şampiyon olarak tamamladıklarını hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Tecrübeli ve kaliteli oyuncularla birlikte, kazanma kültürü yerleşmiş bir kulübüz ve ligin özellikle de son haftalarında kazanmak için mental ve taktik gücü çok yüksek bir teknik adama sahibiz. Galatasaray, ligdeki son maçını oynayana kadar şampiyonluğun en büyük favorisi olacaktır. Şampiyonluk unvanımızı korumak için biz de tüm gücümüzü kullanacağız" dedi.


"FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMAK İSTERİM"


"Futbolu Galatasaray'da bırakmak ister misin" sorusuna Donk, "Futbolu Galatasaray'da bırakmak isterim. Kulübüm bana yeni bir kontrat teklifi yaparsa, tabii ki temsilcim bunun üzerine çalışacaktır; ama şu an için bu sezon sonu konuşulabilecek bir konu gibi duruyor" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.


Koronavirüs, Fatih Terim, Ryan Donk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:43 

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