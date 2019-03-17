Son Dakika Haberleri: Ryan Donk'un Sözleşmesi Uzadı

Ryan Donk'un Sözleşmesi Uzadı

45 dakika önce

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un Bursaspor maçında süre almasıyla birlikte anlaşmasındaki opsiyon maddesinden dolayı sözleşmesi 1 yıl daha uzadı.

Ryan Donk'un Sözleşmesi Uzadı, System.String[]
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un Bursaspor maçında süre almasıyla birlikte anlaşmasındaki opsiyon maddesinden dolayı sözleşmesi 1 yıl daha uzadı. Yapılan anlaşmaya göre Donk'un bu sezon 21 Süper Lig veya UEFA müsabakası oynaması gerekiyordu. Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un sözleşmesi uzadı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmandaki Bursaspor maçında 11'de başlayan Donk'un sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzadı. Sarı-kırmızılıların 29 Haziran 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, başarılı futbolcunun 2018-2019 sezonunda 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda sözleşmesinin 1 sezon daha uzayacağı belirtilmişti. Hollandalı futbolcu, Bursa müsabakasıyla birlikte bu sayıya ulaştı. Donk, bu sezon Süper Lig'de 14, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 kez forma giydi. 32 yaşındaki futbolcu ayrıca 200 bin Euro da prim kazandı. Sarı-kırmızılılar, Ryan Donk'a 2019-2020 sezonu için ise net 1 milyon 895 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:51 Kaynak: İHA

Bursaspor, Galatasaray, Ryan Donk, Güncel
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