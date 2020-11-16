Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi

16.11.2020 14:20

Manchester United'ın efsane futbolcusu Ryan Giggs'in geçtiğimiz haftalarda fiziksel şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville, yaşanan olay sonrası ilk kez görüldü. Greville'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden Galler'in teknik direktörü Ryan Giggs'in geçtiğimiz haftalarda, uğruna 10 yıllık eşi Stacey'den ayrıldığı sevgilisi Kate Greville'e fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıkmış ve efsane isim tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi

Yaşanan şiddet olayının ardından Kate Greville, ilk kez kameralara yakalandı. İngiliz The Sun Gazetesi, 36 yaşındaki Greville'i ormanlık bir alanda yaşadığı evinin çevresinde görüntüledi.

Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi

YÜZÜNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ryan Giggs'ten şiddet gördükten sonra 1 Kasım'da inzivaya çekilen ve çevresindeki çoğu kişiyle görüşmeyen Greville'in yüzündeki morluklar dikkat çekti. 36 yaşındaki kadının, uğradığı fiziksel şiddetin psikolojisinden halen kurtulamadığı belirtildi.

Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi

Kate Greville'e yakın bir kaynak The Sun Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Hayatının en kötü 2 haftasını geçirdi. Konuyla ilgili kimseyle konuşmak istemiyor. Yaşadığı kabus bittiği için mutlu ve etkisinden kurtulmak için elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu.

Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi

Ryan Giggs, Futbol, Galler, Şiddet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi - Son Dakika Spor


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