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Ryanair CEO'su: Terör tehdidinin kaynağı bekar Müslüman erkekler
15 dakika önce
Düşük maliyetli seferler düzenleyen hava yolu şirketi Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, Müslüman erkeklerin havaalanlarındaki tehdidin kaynağı olduklarını ve fişlenmeleri gerektiğini ileri sürdü.
Düşük maliyetli seferler düzenleyen hava yolu şirketi Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, Müslüman erkeklerin havaalanlarındaki tehdidin kaynağı olduklarını ve fişlenmeleri gerektiğini ileri sürdü.
O'Leary, Times gazetesine verdiği demecinde havaalanlarındaki mevcut güvenlik politikalarını eleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:54
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