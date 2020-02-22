Ryanair CEO'su: Terör tehdidinin kaynağı bekar Müslüman erkekler - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ryanair CEO'su: Terör tehdidinin kaynağı bekar Müslüman erkekler - Son Dakika Dünya

Ryanair CEO'su: Terör tehdidinin kaynağı bekar Müslüman erkekler

15 dakika önce

Düşük maliyetli seferler düzenleyen hava yolu şirketi Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, Müslüman erkeklerin havaalanlarındaki tehdidin kaynağı olduklarını ve fişlenmeleri gerektiğini ileri sürdü.

Ryanair CEO'su: Terör tehdidinin kaynağı bekar Müslüman erkekler, System.String[]

Düşük maliyetli seferler düzenleyen hava yolu şirketi Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, Müslüman erkeklerin havaalanlarındaki tehdidin kaynağı olduklarını ve fişlenmeleri gerektiğini ileri sürdü.


O'Leary, Times gazetesine verdiği demecinde havaalanlarındaki mevcut güvenlik politikalarını eleştirdi.

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Times, CEO, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:54 
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