Ryanair/Jacobs: Nisan'a kadar 10 MAX 737 teslim alabiliriz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ryanair/Jacobs: Nisan'a kadar 10 MAX 737 teslim alabiliriz - Son Dakika Ekonomi

Ryanair/Jacobs: Nisan'a kadar 10 MAX 737 teslim alabiliriz

6 saat önce

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair Pazarlama Müdürü Kenny Jacobs, Boeing'den 10 adet 737 MAX uçağının Mart veya Nisan ayında teslim edilebileceğini söyledi.

Ryanair/Jacobs: Nisan'a kadar 10 MAX 737 teslim alabiliriz, System.String[]

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair Pazarlama Müdürü Kenny Jacobs, Boeing'den 10 adet 737 MAX uçağının Mart veya Nisan ayında teslim edilebileceğini söyledi.

Jacobs, Madrid'de düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, yeni 737 MAX modellerinin yılın ikinci çeyreğinde teslim edilmesinin beklendiğini, fakat yine de bunun, yasa yapıcıların kararına bağlı olduğunu belirtti. Jacobs, "(Yeni uçakları) bu yıl Mart veya Nisan ayında alacağımızı düşünüyoruz, 10 MAX uçağı alabiliriz. Yine de 10'dan daha az uçak gelebilir ve tarih değişebilir. Hala MAX'ın harika bir uçak olduğunu düşünüyoruz. Şu an bizim ve Boeing'in amacı, MAX uçaklarının yeniden uçmasını görmek" dedi.Boeing'in MAX uçakları teslimatının gecikmesiyle Ryanair geçen ay yolcu trafiği öngörüsünü 31 Mart 2021'e kadar 157 milyondan 156 milyona indirmişti.


Boeing, Jacobs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:16 Kaynak: DHA
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