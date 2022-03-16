Ryanair, Lizbon havalimanı bağlantılı 19 destinasyona uçuşlarını kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ryanair, Lizbon havalimanı bağlantılı 19 destinasyona uçuşlarını kaldırdı

16.03.2022 16:37
Ryanair, Lizbon havalimanı bağlantılı 19 destinasyona uçuşlarını kaldırdı

İrlanda havayolları Ryanair, Portekiz havayolları şirketi TAP tarafından uçuş planlamasının (slot) rekabete aykırı olarak bloke edilmesi gerekçesiyle Lizbon havalimanıyla bağlantılı 19 destinasyona uçuşlarını kaldırdığını duyurdu.

İrlanda havayolları Ryanair, Portekiz havayolları şirketi TAP tarafından uçuş planlamasının (slot) rekabete aykırı olarak bloke edilmesi gerekçesiyle Lizbon havalimanıyla bağlantılı 19 destinasyona uçuşlarını kaldırdığını duyurdu.

Ryanair, yaptığı yazılı açıklamada, Lizbon havalimanına inişi veya kalkışı olan 19 destinasyonun iptal edilmesinin yılda 5 bin uçuşu ve 950 bin yolcuyu kapsayacağını duyurdu.

TAP'ı, Lizbon havalimanında kullanılmayan iniş saatlerini engellemekle suçlayan Ryanair, "TAP filosunu yüzde 20 azaltmasına ve binlerce kişiyi işten çıkarmasına rağmen Lizbon'daki slotlarını yüzde 5'ten daha az serbest bıraktı." ifadesini kullandı.

Ryanair Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary de "Rekabete aykırı olan uçuş planlama zamanlarıyla ilgili bu engelleme, Lizbon havalimanında istihdam, turizm ve uçuş trafiğinde toparlanmayı geciktiriyor." dedi.

O'Leary, Portekiz hükümetini de "hiçbir müdahalede bulunmamakla" eleştirdi.

YORUMLAR
500
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta sabit kaldı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta sabit kaldı Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Sporting'i ağırlayacak Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Sporting'i ağırlayacak

Portekiz, İrlanda, Lizbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ryanair, Lizbon havalimanı bağlantılı 19 destinasyona uçuşlarını kaldırdı - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:42:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ryanair, Lizbon havalimanı bağlantılı 19 destinasyona uçuşlarını kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement