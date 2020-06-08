Rynair CEO: Birleşik Krallık uçuşlarını iptal etmeyeceğiz

Ryanair CEO'su Michael O'Leary, ülkeye girişlerde uygulanan 14 günlük karantinaya karşın, Birleşik Krallık'a gidiş ve çıkış uçuşlarını iptal etmeyeceklerini söyledi.

O'Leary, "Uçuşları iptal etmeşeceğiz; çünkü, Birleşik Krallık çıkışlı tüm uçuşlarımız tamamen domlu durumda. Britanyalılar 14 günlük karantinayı "saçma" buluyor ve ciddiye almıyorlar" dedi ve ekledi:

"Halen, Birmeşik Krallık'tan Portekiz İtalya ve Yunanistan olmak üzere, birçok ülkeye yönelik 1 Temmuz, 2 Temmuz, 3 Temmuz ve sonraki günleri de kapsayan bir dönem için günde ortalama 1,000 uçuşumuz dolu durumda."

Bir başka havayolu şirketi EasyJet'in CEO'su Luhan Lundgren de, Birleşik Krallık girişlerinde uygulanan 14 günlük karantinanın sürmesi durumunda, öngördüklerinden daha çok çalışanı işten çıkarmak zorunda kalacakları uyarısı yaptı ve ekledi:

"Eğer bu karantine konusunda bir değişiklik yapılmazsa, sanırım ve aynı zamanda da korkarım ki, öngördüğümüzden daha çok çalışanın işine son vermek durumunda kalacağız."

EasyJet, daha önce yaptığı açıklamada, mevcut koşullarda çalışanların yüzde 30'unu işten çıkarmak zorunda kalacaklarını duyurmuştu.