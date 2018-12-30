Son Dakika Haberleri: Ryzen 5 2600 ve Rtx 2080 Performans Testleri

Ryzen 5 2600 ve Rtx 2080 Performans Testleri

1 saat önce

AMD Ryzen 5 2600 işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2080 ekran kartını bir arada kullanabilir miyiz?

AMD Ryzen 5 2600 işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2080 ekran kartını bir arada kullanabilir miyiz? Hız aşırtırsak ne olur? Bir test sistemi toplayıp sizler için ikilinin performansını test ettik. Bakalım ne kadar performans alıyoruz? https://www.technopat.net/2018/12/30/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:13 Kaynak: Youtube

Nvidia, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Telekom'da Yılın "En"leri Belli Oldu! Listeye Aleyna Tilki ve Simge Damga Vurdu Arap Baharı'nın Yıl Dönümünde Sarı Yelekliler Etkisi! 8 Ülkede Halk Ayaklandı

Serel Yereli'den Çok Konuşulacak Bakirelik ve Lezbiyenlik İtirafı! 10 İlde Eğitime Kar Tatili
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 22:57:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ryzen 5 2600 ve Rtx 2080 Performans Testleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]