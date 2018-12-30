Ryzen 5 2600 ve Rtx 2080 Performans Testleri
1 saat önce
AMD Ryzen 5 2600 işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2080 ekran kartını bir arada kullanabilir miyiz?
AMD Ryzen 5 2600 işlemci ve Nvidia
GeForce RTX 2080 ekran kartını bir arada kullanabilir miyiz? Hız aşırtırsak ne olur? Bir test sistemi toplayıp sizler için ikilinin performansını test ettik. Bakalım ne kadar performans alıyoruz? https://www.technopat.net/2018/12/30/...
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:13 Kaynak: Youtube
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