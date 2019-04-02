Ryzen İşlemcimizin Sıcaklığını 18°c Düşürdük: Undervolting Rehberi
50 dakika önce
Ryzen İşlemcimizin Sıcaklığını 18°C Düşürdük: Undervolting Rehberi.
Ryzen İşlemcimizin Sıcaklığını 18°C Düşürdük: Undervolting Rehberi
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:12 Kaynak: Youtube
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