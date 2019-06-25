Son Dakika Haberleri: 'S-400 Amerikan Patriotlarından daha üstün bir sistem'
Son Dakika Ekonomi Haber

'S-400 Amerikan Patriotlarından daha üstün bir sistem'

30 dakika önce

Hint ve Pakistanlı uzmanlar, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Amerikan Patriotlarından daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor.

'S-400 Amerikan Patriotlarından daha üstün bir sistem', System.String[]
Hint ve Pakistanlı uzmanlar, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Amerikan Patriotlarından daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:38 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu: S-400'ü aldık, artık ne zaman getirileceği konuşuluyor Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi 'Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağıran 16 yaşındaki Berkay'ın İmamoğlu'ndan beklentisi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:08:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'S-400 Amerikan Patriotlarından daha üstün bir sistem'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]