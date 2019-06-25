'S-400 Amerikan Patriotlarından daha üstün bir sistem'
30 dakika önce
Hint ve Pakistanlı uzmanlar, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Amerikan Patriotlarından daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor.
Hint ve Pakistanlı uzmanlar, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Amerikan Patriotlarından daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:38
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