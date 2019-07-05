Son Dakika Haberleri: "S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor"
Son Dakika Ekonomi Haber

"S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor"

48 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin, "Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin, "Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:17 
dmitriy peskov, türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti döneminde ilk defa cari fazla vereceğiz Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama: Planlandığı gibi devam ediyor PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:06:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]