"S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor"
48 dakika önce
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin, "Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:17
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, Türkiye
'nin S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin, "Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim." dedi.
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