"S-400 anlaşmasına sadık kalacağız"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "S-400 alımına ilişkin anlaşmayı imzaladık, parasının büyük bölümü ödendi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "S-400 alımına ilişkin anlaşmayı imzaladık, parasının büyük bölümü ödendi... Biz S-400 üzerinde gelişen anlaşmaya sadık kalacağız ve bunlar gelecek" dedi.

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