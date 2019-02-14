Son Dakika Haberleri: "S-400 anlaşmasına sadık kalacağız"

"S-400 anlaşmasına sadık kalacağız"

2 saat önce

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "S-400 alımına ilişkin anlaşmayı imzaladık, parasının büyük bölümü ödendi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "S-400 alımına ilişkin anlaşmayı imzaladık, parasının büyük bölümü ödendi... Biz S-400 üzerinde gelişen anlaşmaya sadık kalacağız ve bunlar gelecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:50 

Volkan Bozkır, TBMM Dışişleri Komisyonu, Ekonomi
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