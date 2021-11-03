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S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı - Son Dakika

S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı

03.11.2021 23:13

Türkiye ile ABD arasında krize sebep olan S-400 bataryalarının Adana'daki İncirlik Üssü'ne getirildiği iddiası Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. Söz konusu iddia SKYNews Arabia'ya konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi tarafından dile getirilmişti.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı ve ABD ile krize neden olan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili SKYNews Arabia'da çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

S-400 İDDİASI KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırılan haberde Türkiye'nin S-400 bataryalarını ABD Hava Kuvvetleri ve NATO tarafından kullanılan İncirlik üssüne getirdiği iddia edildi. Konu sosyal medyada kısa sürede gündem olmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı söz konusu iddiayı yalanladı.

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü'ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.

S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı

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Son Dakika Güncel S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı - Son Dakika
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