Türkiye'nin Rusya'dan aldığı ve ABD ile krize neden olan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili SKYNews Arabia'da çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırılan haberde Türkiye'nin S-400 bataryalarını ABD Hava Kuvvetleri ve NATO tarafından kullanılan İncirlik üssüne getirdiği iddia edildi. Konu sosyal medyada kısa sürede gündem olmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı söz konusu iddiayı yalanladı.
Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü'ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı - Son Dakika