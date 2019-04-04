Son Dakika Haberleri: "S-400 dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor"

"S-400 dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor"

59 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 konusundaki tutumunu, "Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 konusundaki tutumunu, "Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor." sözleriyle eleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:09 

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi
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