"S-400 dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor"
59 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 konusundaki tutumunu, "Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, ABD
'nin S-400 konusundaki tutumunu, "Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor." sözleriyle eleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:09
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