Son Dakika Haberleri: S-400 gerilimine rağmen ticarette kazanan Türkiye oldu
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S-400 gerilimine rağmen ticarette kazanan Türkiye oldu

2 saat önce

400 gerilimine karşın Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkiler, bu yılın ilk yarısında Türkiye lehine gelişti.

S-400 gerilimine rağmen ticarette kazanan Türkiye oldu, System.String[]
S-400 gerilimine karşın Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkiler, bu yılın ilk yarısında Türkiye lehine gelişti.
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, S 400, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:14 
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