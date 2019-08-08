S-400 gerilimine rağmen ticarette kazanan Türkiye oldu
2 saat önce
400 gerilimine karşın Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkiler, bu yılın ilk yarısında Türkiye lehine gelişti.
S-400 gerilimine karşın Türkiye
ile ABD arasındaki ticari ilişkiler, bu yılın ilk yarısında Türkiye lehine gelişti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:14
Nicolas Cage'in kobraları onu öldürmeye çalışmış Memur-Sen, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı Yabancı terimler bulunan tabelalara çeki düzen geliyor Ali Babacan, yeni parti çalışmasını başlattığını resmen duyurdu