Son Dakika Haberleri: S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor
Son Dakika 3. Sayfa S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - Son Dakika

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor

6 saat önce

400 hava savunma sistemleri test ediliyorANKARA - Ankara önemli bir teste ev sahipliği yapıyor, Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'ler test edilecek.

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor

ANKARA - Ankara önemli bir teste ev sahipliği yapıyor, Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'ler test edilecek.

Ankara Valiliği, bugün ve yarın hava savunma sistemi projesi kapsamında, başkent semalarında F-16 savaş uçaklarının yüksek ve alçak irtifalarda uçacağını duyurdu. Savaş uçaklarını uçuş nedeninde S-400'ler için tek ve eğitim faaliyetlerini kapsadığı belirlendi. Ankara Kahramankazan'daki eski adı Akıncı Üssü olan, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryaları başkent semalarını tarayacak ve ilk testilerini gerçekleştirmiş olacak. Sistemin kurulum işlemlerinin ardından Nisan 2020'de aktif hale getirileceği öğrenildi.

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor

Ankara, Rusya, S 400, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:44 Kaynak: İHA
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