Son Dakika Haberleri: "S-400 konusunda Türkiye ile istikrarlı bir şekilde çalışıyoruz"
Son Dakika Güncel 'S-400 konusunda Türkiye ile istikrarlı bir şekilde çalışıyoruz' - Son Dakika

"S-400 konusunda Türkiye ile istikrarlı bir şekilde çalışıyoruz"

7 saat önce

Rusya, yeni bir S-400 satışı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Rusya, yeni bir S-400 satışı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Rusya ile Türkiye arasında yeni S-400 anlaşmasına dair Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması ve testlerine başlamasının ardından Rusya ile Türkiye arasında yeni bir S-400 satışı ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2020 yılında yeni bir S-400 hava savunma sistemlerinin alımının ihtimalinin olduğunu ve tarafların bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Şugayev diğer taraftan Rusya'nın Türkiye'ye rekabetçi fiyatlardan uçak tedarik edebileceklerini söyledi.

(İHA)

Türkiye, Rusya, S 400, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
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