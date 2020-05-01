S-400 Krizinde yeni perde: Türkiye'nin önündeki seçenekler neler, bundan sonra ne olacak? - Son Dakika
Son Dakika Dünya S-400 Krizinde yeni perde: Türkiye'nin önündeki seçenekler neler, bundan sonra ne olacak? - Son Dakika Dünya

S-400 Krizinde yeni perde: Türkiye'nin önündeki seçenekler neler, bundan sonra ne olacak?

6 saat önce

ABD Alman Marshall Fonu Türkiye direktörü Özgür Ünlühisarcıklı euronews Türkçe için S-400 krizindeki son gelişmeleri mercek altına aldı.

S-400 Krizinde yeni perde: Türkiye'nin önündeki seçenekler neler, bundan sonra ne olacak?, System.String[]

2019'un son ayına girdiğimizde ABD'nin Türkiye'ye Rusya Federasyonu'ndan satın aldığı S-400 hava ve füze savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulaması an meselesi gibi görülüyordu. 11 Aralık tarihinde Senato Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören ABD Ulusal Güvenliğini Güçlendirmek ve IŞİD'in Yeniden Canlanmasını Önleme Yasa Tasarısı (S.2641 - Promoting American National Security and Preventing the Resurgence of ISIS Act of 2019) kabul etmişti ve yasanın Senato Genel Kurulu'na gelmesi durumunda Trump'ın veto edemeyeceği bir çoğunlukla (70+ Senatör) kabul edilmesi bekleniyordu. 17 Aralık'ta ise ABD Kongresi'nde kabul edilen Savunma Bütçesi'nde (NDAA) Trump'a Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) çerçevesinde yaptırım uygulaması çağrısı yenilenmişti.


ABD Başkanı Trump Türkiye'nin pozisyonuna sadece empati ile yaklaşmıyor ayrıca sempati de duyuyordu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi o da Obama yönetimini sorumlu tutuyordu. Bu yaklaşımını 2019 Haziran ayından Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi'ndeki basın toplantısında "Türkiye'nin Patriotları almasına izin vermediler. Obama yönetimi izin vermedi, Bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Bence kendilerine adil davranılmadı" sözleriyle ifade etmişti. Trump Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasına yeşil ışık yaktıysa da Kongre'nin, Dışişleri Bakanlığı'nın, Pentagon'un ve düşünce kuruluşlarının baskılarına rağmen Türkiye'ye CAATSA çerçevesinde yaptırım uygulama adımını atmamıştı. Ayrıca Kongre'de gündeme gelen yasa tasarılarını da kendisine oldukça yakın olan Senato çoğunluk grubu lideri Mitch McConnel (Cumhuriyetçi Parti) aracılığıyla engelliyordu. Öte yandan Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzeyinden YPG'ye karşı düzenlendiği Barış Pınarı Harekatı Washington'daki Türkiye-karşıtı enerjiyi daha da yoğunlaştırmıştı ve Trump'ın Türkiye'ye yaptırım çağrılarına daha fazla direnebileceği şüpheliydi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, S 400, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 05:20 


Son Dakika

Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Trump'ın Trump'ın "Gördüm" dediği korona istihbaratı için Beyaz Saray "Varsayım" dedi         
23:23
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti         
23:21
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir         
23:03
Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü         
22:55
İngiltere'de Krallık Kilisesi, İngiltere'de Krallık Kilisesi, "İlahi temizlik yağı" adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor         
22:54
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı         
22:41
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor         
22:27
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı         
21:49
Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı         
21:39
Trump'ın Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz         
21:24
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı         
21:23
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?         
21:20
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor         
21:05
Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı         
20:51
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek         
20:40
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim         
20:38
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler         
20:38
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı         
20:36
Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı         
20:21
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş         
19:56
Hilal Altınbilek Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var         
19:51
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor         
19:46
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı         
19:45
Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı         
19:32
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı         
19:29
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor         
19:17
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi         
19:16
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi         
19:12
Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti         
18:55
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2020 23:38:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: S-400 Krizinde yeni perde: Türkiye'nin önündeki seçenekler neler, bundan sonra ne olacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]