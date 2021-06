S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber özel yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. S-400'lerle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Batı medyasında bu konuda çarpıtma haberler var. Cumhurbaşkanımız da söyledi siz garanti verin. Sizden de alalım. Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez. Siyasi olarak arkadaşlarımız bir araya gelsin o zaman bu sorunu nasıl çözebiliriz diye konuşsunlar. Macron bizi arayarak bir hava savunma sistemini bize göndereceklerini söylediler. Daha sonra ilişkilerimizde gerginlik olunca bu kararından vazgeçtiler. İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ÇOK BÜYÜK DESTEK GÖRDÜK"

Bakanlık olarak hemen hemen her yıl dünya değişiyor biz de bu değişikliklere ayak uydurmak için açılımlar yapıyoruz. Dijital diplomasiyi yapmıştık pandeminden önce ne kadar isabetli olduğunu gördük. Yaklaşık 1,5 sene önce sayın Cumhurbaşkanımıza Antalya Diplomasi Forumu fikrini açtığımızda çok büyük destek gördük. Geçen sene ertelemek zorunda kaldık. İlk defa fiziki toplantıyı gelecek hafta Antalya'da gerçekleştireceğiz. Ayın 17'sinde de Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi gerçekleşecek.

Salgına rağmen bu foruma ilgi çok fazla oldu. Şu ana kadar 47 tane bakan katılımı teyit etti. Uluslararası örgütlerin temsilcileri, eski bakanlar, akademisyenler, katılacaklar. Yeni dönemde dünyada yeni yaklaşımlar konuşulacak. Bunu bir vakıf haline getirmek istiyoruz. Bunun için de yönetiminde bakanlıktan insanlar da olacak, akademik dünyadan, uluslararası ilişkiler alanından insanlar olacak. Bu vakıf kanunu Meclis'e göndereceğiz. Yasalaştıktan sonra önümüzdeki sezon tüm organizasyonu vakıf yürütecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

NATO ZİRVESİ

Türkiye olarak tabi sayın Cumhurbaşkanımızın Biden ile görüşmesi ön planda ama bu zirvenin kendisi de çok önemli. Önemli konular var. ABD'nin yeni başkanını müttefiklerle tanıştırma konseyi. Cumhurbaşkanımızın çok fazla ikili görüşmesi olacak. Macron, Merkel ve Johnson ile görüşmeler olacak.

"ABD İLE YENİ DÖNEMDE HANGİ ADIMLAR ATILACAK"

ABD ile yeni dönemde hangi adımlar atılacak. Sorunlar var. Demokratların işin başında olduğunda başlayan problemler Trump döneminde de devam etti. Biden'ın 24 Nisan ile ilgili söylediği sözler var. S-400 meselesi halen devam ediyor. ABD yönetiminin birçok stratejik alanda Türkiye ile çalışma arzusunun olduğunu görüyoruz. Biden'ın kendisinde de var. Bir taraftan bu sorunları nasıl çözeceğiz, bir taraftan ilişkileri güçlendirebilecek miyiz? Ekonomik alanda da ilişkilerimiz var. Hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerekiyor? Var olan sorunların çözülmesi için bir bilgi kağıdı kendilerine verdik.

"LİBYA İLE DAHA YAKINDAN İLGİLENİYORLAR"

Bizim de beklentilerimizin karşılanması gerekiyor. Sorunlar durduğu sürece samimi bir şekilde birçok alanda iş birliği yapmamız da kolay olmuyor. Bütün alanlarda karşılıklı adımlar atmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi önemli bir görüşme olacak. Görüşmeden iyi neticeler çıkacağını umuyoruz. Suriye konusunda ABD bizimle daha iyi çalışmak istiyor. Libya ile daha yakından ilgileniyorlar. Bir önceki yönetimin bizim bölgemize yönelik ilgisi azdı. Yeni yönetimin var. Bizimle iş birliği arzusunda olduklarını görüyoruz.

ABD'DEKİ FİRARİ FETÖ'CÜLER

Bir taraftan ABD içinde FETÖ ile ilişkili soruşturma açan FBI var, bir yandan da beklentilerimizi karşılamayan ve bize destek vermeyen bir ABD yönetimi var. ABD içinde farklı eyaletlerde açılmış soruşturmalar var. Okulların kapatıldığı soruşturmalar var. Kendi iç güvenliği için önlem alıyor ama müttefikinin güvenliğini düşünmüyor. FBI'nın bize söylediği karanlık yüzlerini gördüklerini söylediler.

"MACRON, SAVUNMA SİSTEMİNİ GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Macron bizi arayarak bir hava savunma sistemini bize göndereceklerini söylediler. Daha sonra ilişkilerimizde gerginlik olunca bu kararından vazgeçtiler. ABD bize patriot konusunda bize garanti vermiyorsa diğer ülkelerden de alabiliriz. Macron ile Cumhurbaşkanımızın son görüşmesi gayet müspetti. Bir iki konuda görüş ayrılığımız var ama bu konuda da istişareleri başlattık. Libya konusunda da görüş ayrılığımız var ama Libya'daki yeni yönetimle o ayrılık azaldı. Fransa bizimle Afrika konusunda da istişare yapmak istiyor. Afrika'ya Fransa ile rekabet için gitmedik. Türkiye'nin orada güçlü bir aktör olarak görülmesi önemli. Ekonomik ilişkilerimizi de güçlendirmek istiyoruz. Tüm dünyadan ekonomik iş birlikleri konusunda çok fazla ilgi görüyoruz. Şu anda Fransa ile olumlu bir hava var. Önümüzdeki süreçte temaslarımızı artıracağız.

AFGANİSTAN FAALİYETLERİ

Biz Kabil'de çerçeve ülkeyiz. Havalimanının işletilmesi ve güvenliği Türkiye'nin sorumluğunda. Afganistan'a nasıl destek verebiliriz bunu NATO çerçevesinde görüşüyoruz. Müttefik ülkelerle de görüşüyoruz. Afganistan'da kalmak tek başına bir ülkenin üstlenebileceği bir şey değil. Bunun paylaşılması gerekir. Afganistan'ın kendisinin de talebi olması gerekiyor. Biz Türkiye olarak her zaman Afganistan'ın yanındayız. Türkiye'nin çok önemli çalışmaları var. İhtiyaç olduğu zaman biz her zaman yanlarındayız. Çekilmeden sonra bu sürecin nasıl olması gerektiğini müttefiklerimizle görüşüyoruz. Türkiye'nin politikaları son derece şeffaf ve ilkeli. Rusya ile iyi ilişkiler kuruyoruz. Birlikte ticaret yapıyoruz. Ancak anlaşamadığımız konular da var. Bir yandan da NATO ülkesiyiz. Türkiye NATO'nun en önemli müttefiklerinden biridir. Ancak NATO üyesiyiz diye başka ülkelerle sorun yaşayacak değiliz ama alınan kararlara da uyarız. Anlaşamadığımız konular olduğunda da bunu iş birliğine götürebildiğimiz bir ülkedir Rusya. Biz ilişkilerde her zaman açık ve net olduk.