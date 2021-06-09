Üye Girişi
S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez - Son Dakika

S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez

09.06.2021 21:58

Türkiye ile ABD arasında krize neden S-400'lerle ilgili NATO Zirvesi öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez. İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber özel yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. S-400'lerle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Batı medyasında bu konuda çarpıtma haberler var. Cumhurbaşkanımız da söyledi siz garanti verin. Sizden de alalım. Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez. Siyasi olarak arkadaşlarımız bir araya gelsin o zaman bu sorunu nasıl çözebiliriz diye konuşsunlar. Macron bizi arayarak bir hava savunma sistemini bize göndereceklerini söylediler. Daha sonra ilişkilerimizde gerginlik olunca bu kararından vazgeçtiler. İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ÇOK BÜYÜK DESTEK GÖRDÜK"

Bakanlık olarak hemen hemen her yıl dünya değişiyor biz de bu değişikliklere ayak uydurmak için açılımlar yapıyoruz. Dijital diplomasiyi yapmıştık pandeminden önce ne kadar isabetli olduğunu gördük. Yaklaşık 1,5 sene önce sayın Cumhurbaşkanımıza Antalya Diplomasi Forumu fikrini açtığımızda çok büyük destek gördük. Geçen sene ertelemek zorunda kaldık. İlk defa fiziki toplantıyı gelecek hafta Antalya'da gerçekleştireceğiz. Ayın 17'sinde de Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi gerçekleşecek.

Salgına rağmen bu foruma ilgi çok fazla oldu. Şu ana kadar 47 tane bakan katılımı teyit etti. Uluslararası örgütlerin temsilcileri, eski bakanlar, akademisyenler, katılacaklar. Yeni dönemde dünyada yeni yaklaşımlar konuşulacak. Bunu bir vakıf haline getirmek istiyoruz. Bunun için de yönetiminde bakanlıktan insanlar da olacak, akademik dünyadan, uluslararası ilişkiler alanından insanlar olacak. Bu vakıf kanunu Meclis'e göndereceğiz. Yasalaştıktan sonra önümüzdeki sezon tüm organizasyonu vakıf yürütecek.

S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

NATO ZİRVESİ

Türkiye olarak tabi sayın Cumhurbaşkanımızın Biden ile görüşmesi ön planda ama bu zirvenin kendisi de çok önemli. Önemli konular var. ABD'nin yeni başkanını müttefiklerle tanıştırma konseyi. Cumhurbaşkanımızın çok fazla ikili görüşmesi olacak. Macron, Merkel ve Johnson ile görüşmeler olacak.

"ABD İLE YENİ DÖNEMDE HANGİ ADIMLAR ATILACAK"

ABD ile yeni dönemde hangi adımlar atılacak. Sorunlar var. Demokratların işin başında olduğunda başlayan problemler Trump döneminde de devam etti. Biden'ın 24 Nisan ile ilgili söylediği sözler var. S-400 meselesi halen devam ediyor. ABD yönetiminin birçok stratejik alanda Türkiye ile çalışma arzusunun olduğunu görüyoruz. Biden'ın kendisinde de var. Bir taraftan bu sorunları nasıl çözeceğiz, bir taraftan ilişkileri güçlendirebilecek miyiz? Ekonomik alanda da ilişkilerimiz var. Hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerekiyor? Var olan sorunların çözülmesi için bir bilgi kağıdı kendilerine verdik.

"LİBYA İLE DAHA YAKINDAN İLGİLENİYORLAR"

Bizim de beklentilerimizin karşılanması gerekiyor. Sorunlar durduğu sürece samimi bir şekilde birçok alanda iş birliği yapmamız da kolay olmuyor. Bütün alanlarda karşılıklı adımlar atmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi önemli bir görüşme olacak. Görüşmeden iyi neticeler çıkacağını umuyoruz. Suriye konusunda ABD bizimle daha iyi çalışmak istiyor. Libya ile daha yakından ilgileniyorlar. Bir önceki yönetimin bizim bölgemize yönelik ilgisi azdı. Yeni yönetimin var. Bizimle iş birliği arzusunda olduklarını görüyoruz.

ABD'DEKİ FİRARİ FETÖ'CÜLER

Bir taraftan ABD içinde FETÖ ile ilişkili soruşturma açan FBI var, bir yandan da beklentilerimizi karşılamayan ve bize destek vermeyen bir ABD yönetimi var. ABD içinde farklı eyaletlerde açılmış soruşturmalar var. Okulların kapatıldığı soruşturmalar var. Kendi iç güvenliği için önlem alıyor ama müttefikinin güvenliğini düşünmüyor. FBI'nın bize söylediği karanlık yüzlerini gördüklerini söylediler.

"MACRON, SAVUNMA SİSTEMİNİ GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Macron bizi arayarak bir hava savunma sistemini bize göndereceklerini söylediler. Daha sonra ilişkilerimizde gerginlik olunca bu kararından vazgeçtiler. ABD bize patriot konusunda bize garanti vermiyorsa diğer ülkelerden de alabiliriz. Macron ile Cumhurbaşkanımızın son görüşmesi gayet müspetti. Bir iki konuda görüş ayrılığımız var ama bu konuda da istişareleri başlattık. Libya konusunda da görüş ayrılığımız var ama Libya'daki yeni yönetimle o ayrılık azaldı. Fransa bizimle Afrika konusunda da istişare yapmak istiyor. Afrika'ya Fransa ile rekabet için gitmedik. Türkiye'nin orada güçlü bir aktör olarak görülmesi önemli. Ekonomik ilişkilerimizi de güçlendirmek istiyoruz. Tüm dünyadan ekonomik iş birlikleri konusunda çok fazla ilgi görüyoruz. Şu anda Fransa ile olumlu bir hava var. Önümüzdeki süreçte temaslarımızı artıracağız.

AFGANİSTAN FAALİYETLERİ

Biz Kabil'de çerçeve ülkeyiz. Havalimanının işletilmesi ve güvenliği Türkiye'nin sorumluğunda. Afganistan'a nasıl destek verebiliriz bunu NATO çerçevesinde görüşüyoruz. Müttefik ülkelerle de görüşüyoruz. Afganistan'da kalmak tek başına bir ülkenin üstlenebileceği bir şey değil. Bunun paylaşılması gerekir. Afganistan'ın kendisinin de talebi olması gerekiyor. Biz Türkiye olarak her zaman Afganistan'ın yanındayız. Türkiye'nin çok önemli çalışmaları var. İhtiyaç olduğu zaman biz her zaman yanlarındayız. Çekilmeden sonra bu sürecin nasıl olması gerektiğini müttefiklerimizle görüşüyoruz. Türkiye'nin politikaları son derece şeffaf ve ilkeli. Rusya ile iyi ilişkiler kuruyoruz. Birlikte ticaret yapıyoruz. Ancak anlaşamadığımız konular da var. Bir yandan da NATO ülkesiyiz. Türkiye NATO'nun en önemli müttefiklerinden biridir. Ancak NATO üyesiyiz diye başka ülkelerle sorun yaşayacak değiliz ama alınan kararlara da uyarız. Anlaşamadığımız konular olduğunda da bunu iş birliğine götürebildiğimiz bir ülkedir Rusya. Biz ilişkilerde her zaman açık ve net olduk.

S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez
S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, S400, Nato, ABD, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı 21:38 Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı EURO 2020 öncesi skandal karar! İtalya, Türkiye'den gelen taraftarları ülkeye almayacak 21:08 EURO 2020 öncesi skandal karar! İtalya, Türkiye'den gelen taraftarları ülkeye almayacak İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır 20:37 İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır
Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu 20:31 Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi 20:22 Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi 19:28 Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı 19:10 Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip 18:21 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip

Son Dakika Haberleri
18:51 Denizli'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı öğrenci var
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar         
22:09
Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım         
21:23
Sivas'a Haziran ortasında kar yağdı Sivas'a Haziran ortasında kar yağdı         
20:38
Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı         
20:37
Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor         
20:29
MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde         
19:51
Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı         
19:18
İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı         
19:05
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 22:20:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement