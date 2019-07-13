S-400'leri getiren 4. dev uçak Mürted'de
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Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci parti teslimatında ilk uçak indi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci parti teslimatında ilk uçak indi. Böylece S-400 teslimatında 4. uçak Türkiye'ye gelmiş oldu. Rusya
S-400 hava savuma ve füze sistemlerinin birinci grup malzemelerinin ilk teslimatını dün 3 dev uçakla gerçekleştirilmişti. Bugün sabah Ankara
Mürted Askeri Hava Üssü'ne yeni bir hareketlilik sabah saatlerinde başladı. Hava Savunma ve füze sistemlerinin sevkiyatlarını 10 gün kadar süreceği belirtiliyor.
(İHA)
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