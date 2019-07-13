Son Dakika Haberleri: S-400'leri getiren 4. dev uçak Mürted'de
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S-400'leri getiren 4. dev uçak Mürted'de

5 saat önce

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci parti teslimatında ilk uçak indi.

S-400'leri getiren 4. dev uçak Mürted'de, System.String[]
Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci parti teslimatında ilk uçak indi. Böylece S-400 teslimatında 4. uçak Türkiye'ye gelmiş oldu. Rusya S-400 hava savuma ve füze sistemlerinin birinci grup malzemelerinin ilk teslimatını dün 3 dev uçakla gerçekleştirilmişti. Bugün sabah Ankara Mürted Askeri Hava Üssü'ne yeni bir hareketlilik sabah saatlerinde başladı. Hava Savunma ve füze sistemlerinin sevkiyatlarını 10 gün kadar süreceği belirtiliyor.
(İHA)
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
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