S-400'leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti - Son Dakika

S-400'leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti
07.10.2020 17:09
Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerini test için Sinop'a götüren araçlar Samsun'dan geçişi sırasında görüntülendi.
Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerini test için Sinop'a götüren araçlar Samsun'dan geçişi sırasında görüntülendi.
Ankara'dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sisteminin test için Sinop'a götürülen S-400'ü taşıyan askeri araçlar dün olduğu gibi bugün de Samsun'dan Sinop'a geçişi sağlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) ait S-400'ler Samsun'dan geçerken görüntülenirken, polisin yol boyu güvenlik önlemi alması dikkat çekti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.
(Muhammer Ay/İHA)
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