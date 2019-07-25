Son Dakika Haberleri: S-400'lerin birinci bölüm sevkiyatı bugün tamamlanıyor
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S-400'lerin birinci bölüm sevkiyatı bugün tamamlanıyor

15 dakika önce

MSB: S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor.

S-400'lerin birinci bölüm sevkiyatı bugün tamamlanıyor, System.String[]
MSB: S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı."
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:07 
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