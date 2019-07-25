S-400'lerin birinci bölüm sevkiyatı bugün tamamlanıyor

MSB: S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı."

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G-20 zirvesiyle ilgili gündemi sarsacak iddia: Erdoğan, Trump'ı hem övdü hem de tehdit etti