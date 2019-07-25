S-400'lerin birinci bölüm sevkiyatı bugün tamamlanıyor
15 dakika önce
MSB: S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor.
MSB: S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı."
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:07
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