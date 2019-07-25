S-400'lerin birinci bölüm sevkiyatı bugün tamamlanıyor
2 saat önce
MSB, S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatının bugün itibarıyla tamamlanacağını, toplam 30 sorti yapıldığını açıkladı.
MSB, S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatının bugün itibarıyla tamamlanacağını, toplam 30 sorti yapıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47
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