Son Dakika Haberleri: S-400'lerin birinci bölüm sevkiyatı bugün tamamlanıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

S-400'lerin birinci bölüm sevkiyatı bugün tamamlanıyor

2 saat önce

MSB, S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatının bugün itibarıyla tamamlanacağını, toplam 30 sorti yapıldığını açıkladı.

S-400'lerin birinci bölüm sevkiyatı bugün tamamlanıyor, System.String[]
MSB, S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatının bugün itibarıyla tamamlanacağını, toplam 30 sorti yapıldığını açıkladı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



G-20 zirvesiyle ilgili gündemi sarsacak iddia: Erdoğan, Trump'ı hem övdü hem de tehdit etti MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması Bedelli askerlikten kimler yararlanamayacak? MSB duyurdu Optimar'dan dikkat çeken araştırma: Türk halkı S-400'leri ne ölçüde destekliyor?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 18:18:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: S-400'lerin birinci bölüm sevkiyatı bugün tamamlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]