Son Dakika Haberleri: S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin ankara'ya intikali tamamlandı
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S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin ankara'ya intikali tamamlandı

52 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Ankara'ya intikalinin bugün tamamlandığını açıkladı.

S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin ankara'ya intikali tamamlandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Ankara'ya intikalinin bugün tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,  şu ifadelere yer verildi:
" Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de Rusya Federasyonu ile imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikaline de 27 Ağustos 2019'da başlanmış ve bugün tamamlanmıştır. Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimleri devam etmektedir. Sistemin Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanmaktadır."


ANKARA,


Ankara, S 400, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:56 Kaynak: DHA
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