Son Dakika Haberleri: S-400'lerin ikinci sevkiyatı başladı
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S-400'lerin ikinci sevkiyatı başladı

8 dakika önce

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin ikinci batarya malzemelerinin sevkiyatı başladı. Bu kapsamda ilk uçak Mürted'e indi

S-400'lerin ikinci sevkiyatı başladı, System.String[]

Rusya'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemlerinin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkıyatı başladı.


Milli Savunma Bakanlığı, bu kapsamda ilk uçağın Mürted'e indiğini bildirdi.

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Türkiye, Rusya, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:30 
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