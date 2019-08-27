S-400'lerin ikinci sevkiyatı başladı
8 dakika önce
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin ikinci batarya malzemelerinin sevkiyatı başladı. Bu kapsamda ilk uçak Mürted'e indi
Rusya'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemlerinin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkıyatı başladı.
Milli Savunma Bakanlığı, bu kapsamda ilk uçağın Mürted'e indiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:30
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