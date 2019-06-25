Son Dakika Haberleri: "S-400’lerin ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak"
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"S-400’lerin ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak"

1 saat önce

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, "Türkiye S-400'lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, "Türkiye S-400'lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. S-400'lerin ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:03 
Türkiye, Ruhsar Pekcan, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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