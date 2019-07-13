S-400'lerin intikali devam ediyor
5 saat önce
Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:35 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
Bu kapsamda dördüncü uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi.
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