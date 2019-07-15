Son Dakika Haberleri: S-400'lerin intikali devam ediyor
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S-400'lerin intikali devam ediyor

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.

S-400'lerin intikali devam ediyor, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor.
Bu kapsamda, sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:43 Kaynak: AA
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