S-400'lerin intikali devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor.

Bu kapsamda, sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

S-400 malzemelerini taşıyan 8. uçak Mürted'e indi

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