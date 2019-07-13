Son Dakika Haberleri: S-400'lerin intikali devam ediyor (2)
Son Dakika Güncel Haber

S-400'lerin intikali devam ediyor (2)

3 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
Bu kapsamda dördüncü uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400'lerin intikali devam ediyor (2)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan müjdeyi verdi! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-2 harekatından ilk görüntüler geldi! Bursalı esnaf, Türkiye'ye S-400'leri gönderen Putin'e kol böreği yollayarak teşekkür etti ANAR'dan "yeni parti" açıklaması: Seçmenin yüzde 50'si parti değiştirme potansiyeline sahip

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:26:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: S-400'lerin intikali devam ediyor (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]