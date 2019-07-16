S-400'lerin intikali devam ediyor (3)
2 saat önce
400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:55 Kaynak: AA
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
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