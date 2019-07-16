Son Dakika Haberleri: S-400'lerin intikali devam ediyor (3)
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S-400'lerin intikali devam ediyor (3)

2 saat önce

400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
S-400'lerin intikali devam ediyor (3)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:55 Kaynak: AA
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