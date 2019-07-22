Son Dakika Haberleri: S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor
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S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor

47 dakika önce

Rosteh Başkanı Çemezov, "S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor.

S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor, System.String[]
Rosteh Başkanı Çemezov, "S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor." dedi.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:22 
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