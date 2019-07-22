S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor
47 dakika önce
Rosteh Başkanı Çemezov, "S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor.
Rosteh Başkanı Çemezov, "S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye
'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:22
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